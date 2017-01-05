Notts County, 3 Kez Aynı Şekilde Gol Yedi

İngiltere Lig 2 ekiplerinden Notts County, Cambridge ile oynadığı maçta daha önce aynı takıma karşı yediği hatalı gollerin bir benzerini yiyerek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz günlerde oynanan ve Cambridge'nin 4-0'lık galibiyetiyle sona eren maçta Notts County kalecisi Adam Collin'in kullandığı degaj rakip oyuncuya çarparak gol oldu.

13 AYDA 3. KEZ AYNI ŞEKİLDE GOL YEDİLER

Bu gol Cambridge'e karşı bu tarzda yenen ilk gol değildi. Notts County 13 ay içinde tam 3. kez benzer şekilde gol yiyordu.

Bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.