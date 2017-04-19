Notre Dame Quasimodo Müzikali

Victor Hugo'nun ölümsüz eseri; "Notre Dame - Quasimodo Musical" Kumbara Görsel Sanatlar tarafından Türkiye'de ilk defa seyirci karşısında.

Notre Dame Quasimodo Müzikali

Victor Hugo'nun ölümsüz eseri; "Notre Dame - Quasimodo Musical" Kumbara Görsel Sanatlar tarafından Türkiye'de ilk defa seyirci karşısında...

Fransız İhtilali sonrası Fransa'nın karanlık günlerinden kesitler veren bir Müzikal. Oyunda çirkin ve kambur Kilise zangocu Quasimodo ile Fransa'nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo'nun, semtte yaşayan Çingene Kızı Esmeralda'ya olan aşklarını, Zangoç ile Papaz'ın ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkileri romantik yaklaşımla ele alan danslarıyla göz dolduran, Türk oyuncuların yer aldığı Türkçe bir müzikal.

Quasimodo; çirkinliğiyle alay eden halkın içine karışmaktan hiç hoşlanmayan, insanların söylediklerini bir alay veya lanet saymaya başlayan, insanlara duyduğu kin her gün büyüyen biridir. Bir gün Esmeralda ile tanışır ve ona aşık olur. 

Koreograf : Ali Kemal Aydin

Oyun Dili: Türkçe 

Yazan: Victor Hugo

Uyarlayan: Vural Bingöl 

Yonetmen: Vural Bingöl

Dekor&Kostum: Andrea Primavera, Muhammet Topraktepe, Aygul Sonay Guntav 

Işık: Tugay Gormez

Oyuncular:  Vural Bingöl, Elif Arpacı, Andrea Primavera, Erhan Yaman, Ali Kemal Aydın, Tuna Baydar, Ayça Ergün, Irge Merve Ip, Nilüfer Ömürlü, Serhat Özden, Murat Yaşar Özdemir

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Kadıköy Halk E.M

Mekan Adresi : Bahariye Cad. No: 39

Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Notre Dame Quasimodo Müzikali

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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