Notre Dame Quasimodo Müzikali
Victor Hugo'nun ölümsüz eseri; "Notre Dame - Quasimodo Musical" Kumbara Görsel Sanatlar tarafından Türkiye'de ilk defa seyirci karşısında.
Victor Hugo'nun ölümsüz eseri; "Notre Dame - Quasimodo Musical" Kumbara Görsel Sanatlar tarafından Türkiye'de ilk defa seyirci karşısında...
Fransız İhtilali sonrası Fransa'nın karanlık günlerinden kesitler veren bir Müzikal. Oyunda çirkin ve kambur Kilise zangocu Quasimodo ile Fransa'nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo'nun, semtte yaşayan Çingene Kızı Esmeralda'ya olan aşklarını, Zangoç ile Papaz'ın ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkileri romantik yaklaşımla ele alan danslarıyla göz dolduran, Türk oyuncuların yer aldığı Türkçe bir müzikal.
Quasimodo; çirkinliğiyle alay eden halkın içine karışmaktan hiç hoşlanmayan, insanların söylediklerini bir alay veya lanet saymaya başlayan, insanlara duyduğu kin her gün büyüyen biridir. Bir gün Esmeralda ile tanışır ve ona aşık olur.
Koreograf : Ali Kemal Aydin
Oyun Dili: Türkçe
Yazan: Victor Hugo
Uyarlayan: Vural Bingöl
Yonetmen: Vural Bingöl
Dekor&Kostum: Andrea Primavera, Muhammet Topraktepe, Aygul Sonay Guntav
Işık: Tugay Gormez
Oyuncular: Vural Bingöl, Elif Arpacı, Andrea Primavera, Erhan Yaman, Ali Kemal Aydın, Tuna Baydar, Ayça Ergün, Irge Merve Ip, Nilüfer Ömürlü, Serhat Özden, Murat Yaşar Özdemir
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Kadıköy Halk E.M
Mekan Adresi : Bahariye Cad. No: 39
Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Notre Dame Quasimodo Müzikali
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır