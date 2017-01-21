Notre Dame Quasimodo Müzikali

Victor Hugo'nun ölümsüz eseri; "Notre Dame - Quasimodo Musical" 21 Ocak'ta İzmir AKM Yunus Emre'de seyirci karşısına çıkıyor.



Fransız İhtilali sonrası Fransa'nın karanlık günlerinden kesitler veren bir müzikal. Oyunda çirkin, kambur, engelli ve çok acayip bir yaratık olan Kilise zangocu Quasimodo ile Fransa'nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo'nun, semtte yaşayan Çingene Kızı Esmeralda'ya olan aşklarını, Zangoç ile Papaz'ın ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkileri romantik yaklaşımla ele alan bir müzikal."