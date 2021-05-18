Noterler kaça kadar açık? Yarın noterler açık mı? 19 Mayıs'ta noterler açık mı?

Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Resmi tatillerden biri olan 19 Mayıs'ta devlet kurumları kapalı olacak. Bazı bayramlarda önceki günün yarım gün olduğunu bilen vatandaşlar 18 Mayıs gününün de yarım gün olup olmadığını araştırıyor. Peki, Noterler kaça kadar açık? Yarın noterler açık mı? 19 Mayıs'ta noterler açık mı?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene de büyük bir coşku ile kutlanacak. Resmi tatil olması nedeni ile yarın kamu kurumları kapalı olacak. Peki, bugün yarım gün mü? Bugün kamu kurumları, noterler ve bankalar kaça kadar açık?

NOTERLER KAÇA KADAR AÇIK?

Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Resmi tatillerden biri olan 19 Mayıs'ta devlet kurumları kapalı olacak. Noterler 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

BUGÜN YARIM GÜN MÜ?

18 Mayıs 2021 tarihi yarım gün değildir. Resmi tatil öncesindeki günler yarım gün olmuyor. Dini bayramlar olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesindeki arefe günleri yarım gün oluyor.

19 MAYIS BAYRAMI ÖNEMİ

19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

Atatürk Millî Mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenle de "gençlik" kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken, yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği yani, fikirde yeniliği ifade etmiştir. O'nun şu sözü çok anlamlıdır:"Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir."

Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği ve "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini daha iyi anlayabilmek için Atatürk'ün 16-19 Mayıs 1919 tarihleri arasında gerçekleştirdiği İstanbul-Samsun yolculuğunu bir kez daha hatırlamamız gerekir.