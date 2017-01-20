Note 7'yi Kullanan "Binlerce" Kişi Var!

Galaxy Note 7'nin patlamakla ünlendiğinibilmeyen okurumuz sanırız kalmamıştır. Ancak Samsung'un tüm geri toplama çabalarına ve gelen olumlu raporlara rağmen ABD'li bir taşıyıcı, "binlerce" müşterisinin cihazı kullanmayı sürdürdüğünü söyledi.



Verizon'un Fortune ile paylaştığı veriler, Note 7 kullananların sayısının 143 milyonluk üye sayısı içinde çok az olduğunu söylüyor. Yine de "binlerce" kullanıcının Note 7'yi bırakmamış olması bir sıkıntı. Verizon'un Note 7'yi öldürmek için yayınladığı Samsung güncellemesini yayınlamasının ardından telefonu hala kullananların olması ilginç.



Verizon'un oturup, kullanıcıların Note 7'leri bırakmasını beklemek gibi bir niyeti yok. Firma, 911 dışındaki tüm aramaları tüketici hizmetlerine yönlendirmeyi planlıyor.



Samsung, ABD'deki Note 7'lerin yüzde 93'ünün geri toplandığını geçen ay söylemişti. Verizon'un son girişimlerinin fayda verip vermeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.