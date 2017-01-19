Nostaljik Tramvay Yolu Bakım Nedeniyle Kapatılınca, Taksim E-5'e Döndü

Taksim'de hizmet veren nostaljik tramvay seferleri, alt yapı çalışması nedeniyle 6 ay boyunca yapılamayacak. Hattın bakıma alınmasının ardından İstiklal Caddesi'nde araç trafiği adeta E-5 Karayoluna döndü.

NOSTALJİK TRAMVAY 6 AY SEFER YAPMAYACAK

Taksim'de İstiklal Caddesi'ne renk katan ve özelikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği nostaljik tramvay seferleri, altyapı çalışması nedeniyle 6 ay boyunca yapılamayacak. Yapılan çalışma kapsamında Taksim Meydanı'ındaki tramvay durağına, "İstiklal Caddesi'ndeki altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yarından itibaren Nostaljik Tramvay hattı hizmet veremeyecektir. Bu güzergahı kullanacak yolcularımız İstanbul Metrosunu kullanabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" yazılı Türkçe, İngilizce duyuru afişi asıldı. Seferlere ara verilmesinin ardından tramvay hattının Galatasaray Meydanı bölümünde çalışmalara başlanıldığı görüldü.

İSTİKLAL CADDESİ E-5'E DÖNDÜ

Öte yandan, bu çalışmadan dolayı saat 10.00'a kadar araç trafiğine açık olan İstiklal Caddesi üzerinde trafik zaman zaman durdu. Adeta E-5 Karayoluna dönen caddeye sürücülerde tepki gösterdi. Cadde üzerinde trafiğe takılan sürücüler, "Tramvay hattı bakıma alınmış, Galatasaray Meydanı'nda da çalışma var bu yüzden trafik oluştu. 6 ay olması kötü olmuş" dedi.