Nostaljik Çocuk Oyunları Tuzla'da Yaşatılıyor

Teknolojinin hızlı gelişimi ile herşeyin dijitalleştiği günümüzde, çocuklar adeta bilgisiyar başına mahkum olurken, İstanbul'un Tuzla ilçesinde şu sıralar farklı bir heyecan yaşanıyor. Çocuklar bilgisayar oyunları için değil, ip atlama, seksek, mendil kapmaca gibi unutulmaya yüz tutan sokak oyunları için ter döküyor.

Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ikincisi düzenlenen Sokak Oyunları Olimpiyatları'na bu yıl yoğun bir ilgi gözleniyor. Çocukların yanısıra büyüklerin de ilgisini çeken Sokak Oyunları Olimpiyatları'nda topunu, misketini kapan okul bahçelerine koşuyor.

Tuzla'daki 22 ilkokulda öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri 6'şar kişilik takımlarla Tuzla Belediyesi Sokak Oyunları Olimpiyatları'nda eğlenceli oyunlarla yarışıyor. Takımlar, okul bahçelerinde düzenlenen yarışmalarda, sandalye kapmaca, top sektirme, ip atlama, seksek, mendil kapmaca ve yakan top oyunlarını oynuyor. Çocukların yarışırken yardımlaşması, paylaşması, bireysel yetenek ve becerilerini geliştirmesi, takım disiplini kazanması amaçlanıyor. Okullarda animatörler tarafından çeşitli oyunlar, yüz boyama ve müzikli eğlenceler de gerçekleştiriliyor.

Tuzla Belediyesi 2. Sokak Oyunları Olimpiyatı'nın finali 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilecek. Okullarında birinci olan ekipler, 23 Nisan Pazar günü saat 13.00'ten itibaren ilçe şampiyonluğu için yarışacak. Dereceye giren yarışmacılar, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından ödüllendirilecek.

Günümüzde artık maziye karışan sokak oyunlarına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Sokak Oyunları Olimpiyatı'nın bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Tuzla Belediyesi olarak sosyal sorumluluk bilinciyle bu heyecana aracılık etmekten dolayı gurur duyuyoruz. Çünkü gerçekten günümüzde çocukların zamanının büyük bölümü hem okulda, hem evde bilgisayar başında geçiyor. Artık mahalleler dışında sokakta top koşturan veya misket oynayan çocuk görmek imkansız. Çocuklarımızın teknolojiyi çok iyi kullanmalarını takdir ediyoruz ama bunun da ölçüsünün kaçırılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Maalesef, sanal alemde geçirilen zamanlar nedeniyle yardımlaşmayı, paylaşmayı unuttuk. Amacımız; Sokak Oyunları Olimpiyatları ile hem çocuklara sokakta oyun oynamanın heyecanını yaşatmak, hem de onların yarışırken paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenmesine katkıda bulunmak" diye konuştu.