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Norveç Varlık Fonundan Şeffaflık Vurgusu
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Norveç Varlık Fonundan Şeffaflık Vurgusu

Norveç'in 915 milyar dolarlık devlet varlık fonu, tüm dünyadaki şirketlere çağrı yaparak vergi ödemelerinde daha şeffaf olmalarını istedi.

Norveç Varlık Fonundan Şeffaflık Vurgusu

Norveç'in 915 milyar dolarlık devlet varlık fonu, tüm dünyadaki şirketlere çağrı yaparak vergi
ödemelerinde daha şeffaf olmalarını istedi.

Kaynak: Dunya.com

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