Norveç Varlık Fonundan Şeffaflık Vurgusu
Norveç'in 915 milyar dolarlık devlet varlık fonu, tüm dünyadaki şirketlere çağrı yaparak vergi ödemelerinde daha şeffaf olmalarını istedi.
-
Türk devi resmen Hintlilere satıldı
-
FETÖ soruşturmasından aranan iş adamı yakalandı
-
Ünlü baklava şirketi TMSF'ye devredildi!
-
ABD'nin Suriye'ye attığı füzeler servet değerinde
-
ABD'nin Suriye'yi vurmasının ardından dolar fırladı
-
Dolar, altın, petrol... Trump'ın Tomahawk'ı piyasalara düştü!
-
Gerilim artıyor! Rusya anlaşmayı askıya aldı