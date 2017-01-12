Norveç Fm Radyo Yayınını Kesen İlk Ülke Oldu





Norveç dünyada dijital radyoya geçen ilk ülke oldu. Düzenlenen bir törenle ülkedeki tüm FM radyo sinyalleri kesilirken, yerini Dijital Ses Yayını (DAB) aldı.



Kimileri bu uygulama için çok erken olduğunu söylerken, sadece yollarda dijital radyosu olmadığı için acil durum uyarılarını alamayacak 2 milyon araç olduğunu altını çiziyor. Norveç Medya Kurumu'ndan Line Langes, bu sorunun üstesinden nasıl gelineceğini anlatıyor:



"Önümüzdeki birkaç ay içerisinde yeni ürünler piyasaya sunulacak. Bu ürünlerin dokunmatik tuşları ve yazıdan sese dönüşüm fonksiyonları olacak. Bu da demek oluyor ki, ekranda yazılı olan her şey sesli olarak da duyulabilecek."



Bu değişimden yaklaşık 8 milyon radyo alıcısının etkilenmesi beklenirken, yalnızca dijital yayınla dinlenebilecek yerel radyolara, sistem değişikliği için beş sene süre tanınacak.



Yapılan anketler, Norveçliler'in yüzde 66'sının dijital radyo yayınına geçmeye karşı olduğunu gösteriyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: kesen radyo Teknoloji ilk ülke Norveç oldu yayınını Radyo Gepost: 12 januari 2017