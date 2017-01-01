Norveç Dışişleri Bakanı: Türkiye Turizmin Geleceği İçin Önlemlere Girişmeli

– İstanbul'daki terör saldırısı ile ilgili Norveç televizyon kanalı NRK'ya konuşan Norveç Dışişleri Bakanı Börge Brende, terörün turizmi önemli oranda etkilediğini belirterek "Türkiye azan teröre karşı etkili önlemlere girişmeli" dedi.



Terör saldırısının failleri bir an önce bulunması, IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelenin daha da yoğunlaştırılması gerektiğini de vurgulayan Brende şöyle konuştu:



"Kesinlikle korkunç bir olay. Birçok sivil yaşamını yitirdi, bir çoğu yaralandı ve korku yaratıldı. Olmasını umduğumuz bir 2017 yılı başlangıcı olmadı. Terörizme karşı mücadelenin henüz kazanılmadığını bize hatırlattı."



"Türkiye Büyük Bir Ülke"



"Hiç şüphe yok ki teröristlerin amacı belirsizlik yaratıp, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaktır. Bunu yapabileceklerini sanmıyorum. Türkiye büyük bir ülke ve büyük kaynaklara sahip."



Olayın kurbanları ve onların aileleri için üzüntü duyduklarını da belirten Norveç Dışişleri Bakanı Börge Brende, Türk yetkililerle görüşerek üzüntülerini ilettiğini de söyledi. - Oslo