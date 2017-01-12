Norveç Dışişleri Bakanı Brende Kudüs'te

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Filistin sorununa yönelik Fransa'da yapılması planlanan uluslararası barış konferansının barış sürecini geriye götüreceğini ileri sürdü.



Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende'i Kudüs'teki ofisinde kabul etti.



Görüşmede Netanyahu, "Sadece İsrail'i yıkmak için değil, barışı gerçekleştirme ihtimallerini de yok etmek için çalışan terör güçlerinin oluşturduğu büyük sorunlarla mücadele ediyoruz." dedi.



Fransa'da yapılması planlanan uluslararası barış konferansını "Fransa gözetiminde Filistin aldatması" olarak nitelendiren ve konferansın İsrail'e karşı düşmanca tutumların benimsenmesini hedeflediğini savunan Netanyahu, "Barışı gerçekleştirme fırsatını yok etme çabaları var. Bunlardan biri de Paris Konferansı. Bu (konferans), barış süreci tekerleğini geriye döndürüyor. Buna ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.



Norveç Dışişleri Bakanı Brende de ülkesinin söz konusu konferansa katılarak dengeli sonuçlar elde edilmesinde rol oynayacağını belirtti.



Brende, "Sizinle barış sürecinin geleceğini görüşmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Görüşmede ikilinin, araştırma ve geliştirme alanında iş birliği için ortak niyet bildirisi imzaladığı kaydedildi.



Fransa'nın başkenti Paris'te 15 Ocak'ta yaklaşık 70 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm için barış konferansı yapılması planlanıyor. İsrail, daha önce bu konferansa katılmayacağını duyurmuştu.