Norveç Başbakanı: Korkçakça Bir Saldırı

– Norveç Başbakanı Erna Solberg yayınladığı Twitter mesajı ile terör saldırısının kurbanlarının ailelerine üzüntülerini iletti.



Erna Solberg mesajında "Sivillere yönelik korkakça gerçekleştirilmiş silahlı bir saldırı.En derin duygularım saldırının kurbanlarının aileleri,sevenleri ve Türkiye halkıyla birlikte" dedi. - Oslo