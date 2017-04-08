Norveç Başbakanı Çin'de

İki ülke arasındaki ilişkiler, Norveç'te verilen Nobel ödülünün, 6 yıl önce, Pekin yönetimini öfkelendirme pahasına Çinli bir rejim muhalifine verilmesi sonrasında donma noktasına gelmişti.

Çin Başbakanı Li Keqiang tarafından sıcak bir karşılama gören Norveç Başbakanı Erna Solberg'e, ziyaretinin Çin-Norveç ilişkilerinin normalleşmesini simgelediği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Borge Brende'nin ve bir ticaret delegasyonunun da eşlik ettiği Solberg, normalleşme sürecinin, her iki ülkeye bir dizi ortak ilgi ve çıkar alanı bulma ve paylaşmada katkısı olacağını belirtti. Çevre duyarlılığı yüksek bir ülkenin Başbakanı olarak Solberg, iklim değişikliği ile mücadele konusunun, bu alanda anahtar rol sahibi Çin'in Başbakanı Li'nin gündeminde ön sırada yer almasını takdirle karşıladığını da vurguladı. Li, ayrıca kutup bölgesinde, ülkesinin Norveç ile işbirliğini güçlendirmenin önemine değindi.