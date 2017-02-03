Uluslararası Sosyal Medya Derneği ile ortaklaşa düzenlenen "Nöro Pazarlamaya Giriş" eğitimi Kılınç Orhan Erdemir'in katılımıyla 4 Şubat Cumartesi günü, Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'nde yapılacak.
EĞİTMEN
Kılınç Orhan Erdemir
Kurucu Ortak & CEO, Neuro Discover
TARİH
4 Şubat 2017 Cumartesi
11: 00 - 13: 00
ADRES
Üsküdar Fikir Sanat Merkezi
Barbaros Mah. Veysi Paşa Sok. No: 14
Üsküdar, İstanbul
Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'ne ulaşmak için;
• Kadıköy ve Üsküdar'dan Capitol AVM yönüne giden tüm otobüs ve minübüsler ile Altunizade durağında inip yürüyerek,
• Metrobüs kullanarak Altunizade durağında inip 5 dakika yürüyerek,
• Hilal Konutları durağından geçen 12C, 13TD, 14C, 14FD hatları ile Fikir Sanat Merkezi'nin tam önünde inebilirsiniz.
Not: Etkinlik ücretsizdir, https: //noropazarlama.eventbrite.com adresinden kayıt yaptırmak zorunludur.
Nöro Pazarlamaya Giriş
Uluslararası Sosyal Medya Derneği ile ortaklaşa düzenlenen "Nöro Pazarlamaya Giriş" eğitimi Kılınç Orhan Erdemir'in katılımıyla 4 Şubat Cumartesi günü, Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'nde yapılacak.
Uluslararası Sosyal Medya Derneği ile ortaklaşa düzenlenen "Nöro Pazarlamaya Giriş" eğitimi Kılınç Orhan Erdemir'in katılımıyla 4 Şubat Cumartesi günü, Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'nde yapılacak.