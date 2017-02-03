Uluslararası Sosyal Medya Derneği ile ortaklaşa düzenlenen "Nöro Pazarlamaya Giriş" eğitimi Kılınç Orhan Erdemir'in katılımıyla 4 Şubat Cumartesi günü, Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'nde yapılacak.



EĞİTMEN



Kılınç Orhan Erdemir



Kurucu Ortak & CEO, Neuro Discover



TARİH



4 Şubat 2017 Cumartesi



11: 00 - 13: 00



ADRES



Üsküdar Fikir Sanat Merkezi



Barbaros Mah. Veysi Paşa Sok. No: 14



Üsküdar, İstanbul



Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'ne ulaşmak için;



• Kadıköy ve Üsküdar'dan Capitol AVM yönüne giden tüm otobüs ve minübüsler ile Altunizade durağında inip yürüyerek,



• Metrobüs kullanarak Altunizade durağında inip 5 dakika yürüyerek,



• Hilal Konutları durağından geçen 12C, 13TD, 14C, 14FD hatları ile Fikir Sanat Merkezi'nin tam önünde inebilirsiniz.



Not: Etkinlik ücretsizdir, https: //noropazarlama.eventbrite.com adresinden kayıt yaptırmak zorunludur.