Nöro Pazarlamaya Giriş

Uluslararası Sosyal Medya Derneği ile ortaklaşa düzenlenen "Nöro Pazarlamaya Giriş" eğitimi Kılınç Orhan Erdemir'in katılımıyla 4 Şubat Cumartesi günü, Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'nde yapılacak.

Nöro Pazarlamaya Giriş

Uluslararası Sosyal Medya Derneği ile ortaklaşa düzenlenen "Nöro Pazarlamaya Giriş" eğitimi Kılınç Orhan Erdemir'in katılımıyla 4 Şubat Cumartesi günü, Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'nde yapılacak.

EĞİTMEN

Kılınç Orhan Erdemir

Kurucu Ortak & CEO, Neuro Discover

TARİH

4 Şubat 2017 Cumartesi

11: 00 - 13: 00

ADRES

Üsküdar Fikir Sanat Merkezi

Barbaros Mah. Veysi Paşa Sok. No: 14

Üsküdar, İstanbul

Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'ne ulaşmak için;

• Kadıköy ve Üsküdar'dan Capitol AVM yönüne giden tüm otobüs ve minübüsler ile Altunizade durağında inip yürüyerek,

• Metrobüs kullanarak Altunizade durağında inip 5 dakika yürüyerek,

• Hilal Konutları durağından geçen 12C, 13TD, 14C, 14FD hatları ile Fikir Sanat Merkezi'nin tam önünde inebilirsiniz.

Not: Etkinlik ücretsizdir, https: //noropazarlama.eventbrite.com adresinden kayıt yaptırmak zorunludur.

Kaynak: Etkinlik.io

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