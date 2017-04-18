Normandiya Dörtlüsü Ukrayna Krizini Görüştü

– Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Yapılan açıklamada, "6 Nisan'da danışmanların Minsk'te yaptığı toplantıda önemli sonuç elde edilemedi. Ateşkese tam saygı gösterilerek, siyasi sorunların çözümü için gerekli koşullar yaratılmalı. AGİT, bu konuda gerekli desteği vermeye hazırdır." denildi.



Görüşmede Merkel, Putin ve Proşenko, "Normandiya Formatı"nı başlattığı için görev süresi gelecek ay sona erecek olan Hollande'a teşekkür etti. - Moskova