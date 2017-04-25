Normal Bisikletlerinizi Elektrikli Bisiklete Çevirin

Spor bir yana, ulaşım için de tercih edilen bisikletlerinizi artık elektrikli bisiklet haline getirebilirsiniz.



Bisikleti kullanmaktan yorulduğunuz an bisikletinizi elektrikli hale getirmek hayal değil. Üretilen tekerlek kapağı sayesinde dilediğiniz zaman bisikletinizi elektrikli bisiklete dönüştürebilirsiniz.



UrbanX tarafından üretilen tekerlek kapakları 32 km hıza kadar çıkabiliyor. Motor gücünün etkili olduğu bisikletler yorulduğunuz an devreye girebiliyor. Size de geriye kalan, bisikleti sürmek olacak.



İnternet üzerinden satışa çıkan kapak, sosyal medyada ilgi görmeye devam ederken, aynı zamanda da bisiklet keyfinize ayrı bir hava katmayı bekliyor. Elektrik modunda zorlanmadan pedalları çevirebiliyor olmanız da kapağın bir diğer özelliği. Üretici firma UrbanX, tekerlek kapağının diğerlerinden farklı olduğunun altını çizerken, aynı zamanda da konforlu bir sürüş vaat ettiklerini dile getiriyor.