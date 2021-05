Norm Ender & Faruk Sabancı - Bulamazdım şarkısı ne zaman çıkacak? Bulamazdım şarkı sözleri açıklandı mı?

NORM ENDER & FARUK SABANCI YENİ ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Norm Ender & Faruk Sabancı'nın yeni şarkısının ismi "Bulamazdım" oldu. Norm Ender Resmi twitter hesabında şarkı ile ilgili bilgiler paylaştı.

Paylaşılan tweete göre 'Bulamazdım' şarkısı 14 Mayıs 2021 tarihinde çıkacak. Yani şarkı 14 Mayıs Cuma 2021 tarihinde çıkacaktır. Şarkının henüz sözleri vs. paylaşılmadı.

Norm Ender'in gönderdiği tweet:

"14.05.2021

#Bulamazdım

@faruksabanci"

BULAMAZDIM ŞARKI SÖZLERİ YAYINLANDI MI?

Şarkı 14 Mayıs tarihinde çıkacaktır. Şarkının sözleri henüz paylaşılmadı. Şarkı çıktığında sözlerini paylaşacağız.

NORM ENDER KİMDİR?

Doğum adı: Ender Eroğlu

Diğer adları: Norm Ender/Norm Life/Ender

Doğum:25 Mart 1985 (35 yaşında)

Nereli: Bornova, İzmir, Türkiye

Tarzı: Hip hop/Rap

Mesleği: Şarkıcı/Rapçi/Söz Yazarı

10 yaşında Cartel müzik grubu sayesinde rap müzik ile tanışan Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lisede eğitimine son verdi.1999 yılında Erman Altınoğlu ile birlikte Norm grubunu kurdu. 2001 yılında ilk rap şarkısını profesyonel olarak çıkardı. atv televizyon kanalında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı.

İzmir'in özellikle Bornova ilçesinde birçok diskoda rap şarkıları söyleyen Ender, İstanbul iline Akademi Türkiye müzik yarışmasına fon müziği yapmak üzere çağrıldı. Yarışmadan pop müzik okuması da istenince, kavga ederek ayrılan Ender, tekrar İzmir iline geri döndü. Daha sonra Akademi Türkiye programına kızdığı için Rap Dersi isimli bir rap parçası yazmıştır. Ayrıca Oktay Kaynarca'nın sunduğu Herşey Dahil isimli programda konuyla ilgili yorum içeren En Çekici Manken adlı bir rap parçası söylemiştir. Bu esnada Erman Altınoğlu ile grup olarak çalışıyordu. Bu nedenle Ender & Erman veya Erman & Ender olarak tanınıyorlardı. Eksik Etek parçasını sözlerinde de bu adı kullandılar. Vatani görevi olan askerlik hizmetini yerine getirmesinin ardından Ender, 2010 yılında İçinde Patlar isimli solo bir rap albümü yapmış ve albümde bulunan Çıktık yine yollara parçasına klip çekmiştir. 2012 yılında ise yeni bir albüm çıkartacağını açıklamıştır. Albümü ile ilgili tanıtma çalışmaları kapsamında İzmir, Diyarbakır ve Ankara illerinde konserler vermiştir. Tek olarak çalışması ile birlikte Norm Ender takma adıyla anılmaya başlandı.

Norm Ender, küfür içeren "Eksik Etek" şarkısıyla sosyal medyada tanınmıştır. Bu şarkısı bir gün içerisinde 2,5 milyon, 1 ayda ise 40 milyon kişi tarafından dinlenmiştir. Bu nedenle Ender, 2006 yılında YouTube'da en çok dinlenenler arasında 17. sırada yer almıştır. Şarkının sözleri kadın düşmanlığı ve cinsiyetçilik içerdiği gerekçesiyle eleştirildi.

Norm Ender ilk albümünü çıkarmasının ardından, pek çok televizyon kanalında kendisiyle röportajlar yapılmıştır.

Rap müziğe bir süre ara veren Ender, 2017'de EMI-Universal Müzik Türkiye etiketi ile bir albüm daha çıkardı.

VİDEO KLİPLERİ

• 2002 - Kinim

• 2007 - Tekir

• 2010 - İçinde Patlar (Remix)

• 2011 - Çıktık Yine Yollara

• 2017 - Deli

• 2017 - Kaktüs

• 2019 - Mekanın Sahibi

ALBÜMLERİ

2010 Enderground

2010 İçinde Patlar

2017 Aura- Norm Ender'in yasal albümü

FARUK SABANCI KİMDİR?

Faruk Sabancı (d. 18 Haziran 1992; İstanbul, Türkiye[1]), Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu, Türk DJ.

Albümleri:

Wake Up/ Awaken (Remixed) - 2013

Tekliler & EP'ler:

Maiden's Tower/ Emotional Outburst EP - 2009

1453 - 2010

Faruk Sabancı Feat. Antonia Lucas - No Way Out - 2011

Oriental Sentiment - 2012

Rüya - 2014

Faruk Sabancı & MARUV - For You - 2018

İlkay Şencan & Faruk Sabancı - All The Things She Said - 2020