Norfolk Polisine Porsche Cayman Gt4 Takviyesi

CARMEDYA.COM – Polis teşkilatlarına süper hızlı otomobillerin girmesi moda haline geldi. Yurt dışında bir çok ülke bu modaya ayak uydurdu. Örneğin İtalya'da bazı polislerin Ferrari 458 Spider ve Lamborgihini Huracan ile dolaştığını biliyoruz. Bunun yanı sıra Avustralya polisi geçtiğimiz günlerde Mercedes–AMG E43 ve BMW i8 modelini bünyesine kattı. İngiltere polis departmanın Norfolk ekibine bir Porsche Cayman GT4 entegre edildi. İki yıl boyunca hizmet vermesi beklenen model şimdiden hırsızların korkulu rüyası haline geldi.