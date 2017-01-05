TÜMÜ
Haberler Search
Norcia'da Depremin Yıktığı Tarihi Kilise İçin Güçlendirme Çalışması

Norcia'da Depremin Yıktığı Tarihi Kilise İçin Güçlendirme Çalışması

İtalya'nın Norcia şehrindeki St Benedict Kilisesi'nin geçtiğimiz yılki depremden sonra ayakta kalan kısmını güçlendirme çalışmaları sürüyor.

Norcia'da Depremin Yıktığı Tarihi Kilise İçin Güçlendirme Çalışması



İtalya'nın Norcia şehrindeki St Benedict Kilisesi'nin geçtiğimiz yılki depremden sonra ayakta kalan kısmını güçlendirme çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekipleri, dün tarihi binanın ön cephesinin güvenliğini sağlayacak ikinci bir çelik kafes inşa etti. Yetkililer, bir sonraki aşamada kilisenin aslına uygun yeniden inşası ve depremde yıkılmayan bölümünün restorasyonuna geçileceğini açıkladı.

Auteur: avatareuronews-tr

Tags: depremin tarihi yıktığı Kilise kilise İtalya Norciada güçlendirme için çalışması Gepost: 05 januari 2017

Kaynak: Euronews.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads