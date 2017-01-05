Norcia'da Depremin Yıktığı Tarihi Kilise İçin Güçlendirme Çalışması





İtalya'nın Norcia şehrindeki St Benedict Kilisesi'nin geçtiğimiz yılki depremden sonra ayakta kalan kısmını güçlendirme çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekipleri, dün tarihi binanın ön cephesinin güvenliğini sağlayacak ikinci bir çelik kafes inşa etti. Yetkililer, bir sonraki aşamada kilisenin aslına uygun yeniden inşası ve depremde yıkılmayan bölümünün restorasyonuna geçileceğini açıkladı.



Auteur: euronews-tr



Tags: depremin tarihi yıktığı Kilise kilise İtalya Norciada güçlendirme için çalışması Gepost: 05 januari 2017