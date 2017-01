"Akbank Sanat Günleri" kapsamında birbirinden değerli müzisyenler sizlerle olacak.



Nora Buschmann Berlin doğumlu uluslararası üne sahip bir gitarist. Weimar'da Franz Liszt Konservatuarı'nda, daha sonra Köln'de eğitim aldıktan sonra uluslararası yarışmalarda birçok birincilik kazandı. Carlo Domeniconi, Dusan Bogdanovic, Juan Falu, Carlos Moscardini ve Paolo Bellinati gibi çağdaş bestecilerle olan yakın iletişimi sonucu, konser programlarında değişik geleneklere ve bölgelere ait müzikleri bir araya getirmektedir.



Sık sık Avrupa ve Güney Amerika'da konserler veren sanatçı, gitar yarışmalarında jüri olarak yer almakta ve masterclass çalışmaları yapmaktadır. Rostock Müzik Üniversitesi'nde gitar dersleri veren Buschmann, aynı zamanda Dresden Hochschule für Musik "Carl Maria von Weber"'de Dünya Müziği Bölümü'nde ders vermektedir.



Uluslar arası Gitar Yarışması, Kutna Hora, Çek Cumhuriyeti (1986); the "Heitor-Villa-Lobos" Yarışması Esztergom, Macaristan (1987); the "Tonger Wettbewerb", Köln (1992); the "Deutscher Musikwettbewerb", Bonn (1992); Uluslararası Gitar Yarışması Gargnano, Italya (1993), sanatçının kazanmış olduğu bazı önemli gitar yarışmalarıdır.



Nora Buschmann'ın yaptığı başlıca kayıtlar ise şunlardır: Klasik bir repertuarı yorumladığı "Live in Bern" (1999),Ortadoğu ve Akdeniz müziğinden ilham alan eserleri içeren "Suite Orientale" (2003) ve Arjantin ve Brezilya folk müziğine yer verdiği "Apassionata. Latina "(2007). Düet olarak ise, ünlü gitarist ve besteci Carlo Domeniconi ile " Selected Works III" CD'sini kaydetti.



Sanatçı, 2016 Ekim ayında Fahri Profesör ünvanı aldı.