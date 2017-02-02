Nokta Transfer...

Deportivo'dan alınan Hollandalı sol kanat oyuncusu, 3 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek, Kartal için doğru tercih olduğunu şimdiden gösterdi.

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Ocak ayındaki ara transfer dönemini en işi şekilde değerlendiren takımlar arasında yer aldı. İlk olarak İspanya La Liga ekibi Deportivo'yla kontratı biten Ryan Babel'i renklerine bağlayan idareciler, sonrasında Rijeka'dan 4.2 milyon Euro (16.8 milyon TL) karşılığında Matej Mitrovic'i transfer etti. Bu 2 futbolcunun ardından China Hebei Fortune'a gönderdiği Ersan Gülüm ile Shanghai Shenhua'ya sattığı Demba Ba'yı kiralayan Kartal, ara dönemi 4 transferle kapattı.

DEMBA BA, MART'TA DÖNECEK

Olcay Şahan'ı 200 bin Euro (800 bin TL) karşılığında Trabzon'a, Kerim Frei'yı ise 2.2 milyon Euro'ya (8.8 milyon TL) Birmingham'a gönderen yönetim, gözden çıkardığı bu 2 ismin yerine aldığı Ryan Babel'den kısa sürede önemli verim aldı. Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 3 karşılaşmaya çıkan Ryan Babel, 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek alkış topladı. Marcelo ve Tosic'in savunmadaki uyumu göz önünde bulundurulduğunda Mitrovic ve Ersan'ın kısa vadede 11'e girmesi zor gözükürken imzanın ardından Los Angeles'a dönen ve hazırlıklarını sürdüren Demba Ba, Mart'ta Beşiktaş'a katılacak.

'TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUM'

Konyaspor maçının ardından Siyah-Beyazlılar'la ilgili olarak düşüncelerini gazetecilerle paylaşan Babel, "Forvet ve orta alanın ortasında oynama özelliğim var. Hocamız nerede görev verirse elimden geleni yapmaya hazırım" dedi. Başarılı futbolcu, Kasımpaşa sonrasında ikinci kez Türkiye'ye geri döndüğü için mutlu olduğunu söylerken, "Bu ülke ve insanlarını çok seviyorum. Her şey mükemmel. Ayrıca Van Persie, Sneijder gibi arkadaş olduğum Hollandalı futbolcular da burada... Türkiye'de çok mutluyum" diye konuştu.



Kaynak: Fanatik



