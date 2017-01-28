Nokia ve Blackberry, Geri Dönüş Peşinde!

Apple'ın bütünüyle dokunmatik ekrandan oluşan ilk iPhone'u 2007'de tanıtmasıyla, o günün BlackBerry Pearl, Nokia E62, Palm Treo, Moto Q gibi telefonları bir anda neye uğradığını şaşırmıştı. Nokia ve BlackBerry, o zamanın telefonlarının lideriydi. Şimdi ise Apple, yüksek satışlarla 10 seneyi geride bırakan iPhone'un 10. yıldönümünü kutluyor.



Bir süredir ortalardan kaybolan, isimlerini ancak hayatta tutabilen BlackBerry ve Nokia ise yeni telefonlarıyla tekrar karşımıza çıkmaya hazırlanıyorlar. İki firmanın da yeni telefonlarını önümüzdeki ay başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2017) tanıtması muhtemel. BlackBerry'nin "Mercury" adlı bir telefonla, Nokia'nın ise geçtiğimiz günlerde Çin için tanıttığı 6 ile geri dönmesi bekleniyor.



İlginç olan bir şey varsa, o da her iki firmanın da telefonlarını başka firmalara ürettirecek olması. Nokia markası HMD'nin lisansı altındayken BlackBerry markalı cihazları üretme lisansı, TCL adlı bir firmanın elinde bulunuyor. 2016'nın Alcatel Idol 4'ünü üreten TCL, Roku TV ile yakın geçmişte ABD'de başarı sağlamıştı. Yani Nokia ve BlackBerry'nin kaderi, bu iki firmanın elinde olacak.



BlackBerry "Mercury", üst seviyeyi hedefleyen bir telefon ancak firmanın kullandığı "premium" sözcüğü dışında cihazın ne kadar "üst seviye" olacağını bilmiyoruz. Nokia 6 ise belirgin biçimde orta seviyeye yönelik bir telefon ve Çin'de 250 dolara denk gelen bir fiyata satılıyor. İki telefonun da Android ile geleceğini biliyoruz.



Neredeyse tüm Nokia ve BlackBerry hayranlarının Android veya iPhone'a geçtiğini düşünürsek, yeni telefonların en azından ilk günden kapışılmayacağını söyleyebiliriz. İki efsane firmanın yeni telefonlarla kendilerine piyasada yer bulup bulamayacağını hep olduğu gibi yine zaman gösterecek.