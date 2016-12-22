Nokia'dan Apple'a 32 Patent Davası





Geçtiğimiz Mayıs ayında yeniden cep telefonu üretmeye başlayacağını açıklayan Finlandiyalı teknoloji şirketi Nokia, Apple'a 32 ayrı patent davası açtı.



Nokia, Avrupa'da Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas'ta açtığı davalarda, ekran, yazılım ve video kodlama gibi patentlerinin Apple'ın 2011 yılından itibaren pek çok ürününde izinsiz kullanıldığını iddia ediyor.



Nokia, Finlandiya'da yeni kurulan ve kendisinin Microsoft'a devrettiği marka hakkını bu şirketten alan HMD Global şirketi ile ortaklaşa, 10 yıl için yapacağı 500 milyon dolarlık yatırımla cep telefonu ve tablet bilgisayar üretecek.



Nokia, 2007 yılında Apple'ın akıllı modeli İphone u üretmesiyle dönüşüm yaşayan cep telefonu pazarında liderliğini kaybetmiş, 2014 yılında da Nokia markasıyla telefon üretimini Microsoft'a satmıştı.



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Tags: Nokiadan Gepost: 22 december 2016