Nokia 8 Geliyor!

Büyük coşkuya sebep olan bir davetiye ile Nokia, hayranlarını MWC 2017 davetiyesi ile "yeni, heyecan verici bir döneme" davet etmiş durumda. Doğal olarak pek çok kişinin beklentisi de, bunun anlamının yeni akıllı telefonlar olması.



Nokie markasına artık sahip olan HMD firması, 26 Şubat tarihinde Barselona, İspanya'da düzenlenecek olan etkinliği için "kaçırmayın" davetiyelerini gönderdi.







Firma şimdiden Çin'de, Nokia 6 Android telefonunu piyasaya sürmeye başlamış durumda. Şu andaki söylentiler, Nokia'nın Android ile çalışan amiral gemisi Nokia 8'i tanıtacağı yönünde. Ancak telefon hakkında firmanın vermiş olduğu bilgiler oldukça sınırlı. Sonucu görebilmek için, MWC'yi beklememiz gerekecek...