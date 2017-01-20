Nokia 6, Bir Dakikada Tükendi!

Nokia markalı yeni telefon Nokia 6, birkaç hafta önce HMD Global tarafından tanıtılmıştı. Üst seviye olmasa da, uygun fiyatıyla çekici görünen cihazın stokları, iddiaya göre 1 dakikada tükendi.



Stokları neredeyse anında tükenen telefonun kaç adet satıldığı ise bilinmiyor. Bu satışların ardından bir milyon kişinin Nokia 6 satın almak üzere kaydolduğu söyleniyor. Ancak Nokia 6 dünya çapında merak uyandırmış olsa da, şu an sadece Çin'de Jingdong (JD.com) tarafından satılıyor. Stokların gelecekte takviye edileceği kesin, ancak bunun ne zaman olacağına dair herhangi bir bilgi yok.



HMD Global, yeni telefonunu Avrupa, ABD gibi diğer bölgelere ne zaman getireceğini veya getirip getirmeyeceğini de söylemiyor. Firma, önümüzdeki ay yapılacak olan MWC'de (Mobil Dünya Kongresi) Nokia için "sonraki bölümü" duyurmaya hazırlanıyor.