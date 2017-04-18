Nokia 6 Android Güncellemesi Yapıldı

Nokia geçtiğimiz günlerde yeniden girdiği akıllı telefon pazarında hızlı bir başlangıç yaptı. Nokia 6 Android güncellemesi gerçekleşti. Android 7.1.1 Nokia 6 için dağıtılmaya başlandı.



Nokia kullanıcıları yeniden telefon pazarına giriş yapan Nokia 6 modeliyle artık Android 7.1.1 sürümünün özelliklerinden faydalanabilecek. Şu an piyasada olan bir çok Androd işletim sistemli amiral gemisinden çok daha önce güncelleme almayı başardı. Nokia 6'nın şu an için sadece Çin'deki kullanıcıları bu güncellemeden yararlanabilecek. Güncelleme yavaş yavaş diğer ülkelere de dağıtılmaya başlanacak.



HMD Global tarafından yapılan bir açıklamada Nokia'nın beklenen iki yeni amiral gemisi de Mayıs ayı sonlarına doğru dünya genelinde satışa sunulacak. Nokia'nın yeniden piyasaya gireli çok yeni olmasına rağmen hızlı bir şekilde güncellemeleri cihazlarına sağlaması Nokia'nın kullanıcılar için güzel bir satış politikası düşündüğü gözleniyor. Kullanıcılara Nokia cihazları hep en yeni sürüme sahip olacak izlenimi veriliyor.



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370 MB boyutundaki güncelleme Google'ın Nisan ayında yayınladığı yeni güncellemedeki düzeltmeleri de içeriyor. Ancak güncellemeyi yüklemek isteyen Nokia kullanıcıalrı 620 MB'lık boş hafıza alanına sahip olmaları gerekiyor.



Android 7.1.1 güncellemesiyle Nokia 6 kullanıcıları, gelişmiş güç ve arka plan yönetimi, G / 3G çift SIM çift bekleme desteği, hata düzeltmeleri ve genel iyileştirmelerden yararlanacaklar.