Nokia 3310'a Sıcak Pres İşkencesi!

Bir Nokia 3310'u sıcak hidrolik presin altında ezerseniz ne olur? Müthiş merak uyandıran bu soru sizin de aklınızdan geçtiyse, artık cevabını izleyebilirsiniz.



Hydraulic Press Channel'ın 15 Ocak'ta yayınladığı yeni videoda MKH-press tarafından üretilen 40 tonluk "travel press", Nokia'nın popüler telefonundan kartopuna birçok nesneyi ezip, dümdüz ediyor. Nokia 3310, yüksek sıcaklıktan dolayı kor haline gelen hidrolik prese temas eder etmez alevler içinde kalıyor. Alevler öylesine fışkırıyor ki, olup bitenleri çeken kamera bile yanıyor.



Ardından bir buz kitlesini ezen hidrolik pres, ortaya devasa bir sis bulutunun çıkmasına neden oluyor. Lego parçaları da alevler içinde ezilirken portakalın ve kartopunun ezilmesi o size kadar etkileyici görünmeyebilir.



Böyle bir şeyi denememeniz gerektiğini hatırlattıktan sonra, sizi videoyla baş başa bırakıyoruz.