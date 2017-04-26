Nogay'dan Malatya Valisi Toprak'a Ziyaret

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay, Malatya Valisi Mustafa Toprak'ı ziyaret etti.



Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müsteşar Yardımcısı Nogay, beraberinde Elazığ Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürü İlker Arslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Şevket Bozdağ, Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Meteoroloji 13. Bölge Müdür Vekili Taner Erdoğan, ildeki il ve şube müdürleriyle Vali Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti.



Vali Toprak, Nogay'ın bölge, il ve şube müdürleriyle kendisini ziyaret etmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti.



Nogay ve beraberindeki müdürler ile bakanlık yatırımları ve faaliyetleri hakkında bir süre görüşen Toprak, Orman ve Su İşleri Bakanlığının kentte çok önemli ve güzel çalışmalara imza attığını ifade ederek, bakanlığın ileriye dönük de kentin tarım, turizm, tabiat alanlarındaki gelişimine büyük katkılar sağladığını kaydetti.



Nogay ise, memleketi Malatya'ya gelmekten duyduğu mutluluğu aktararak, Toprak'a Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun selamlarını getirdiğini kaydetti.



Bölge illerine çalışma ziyaretinde bulunduğuna değinen Nogay, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2017 yılı yatırımları ve bölge illerinde bakanlıkları ile ilgili bilgilendirme ve istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Belediyeler ve sulama birlikleriyle toplantılar gerçekleştirerek sulama konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm yolları konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Nogay, kentte bu amaçla bir toplantı düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.