Noel Pazarı Saldırısıyla İlgili İnsan Avı Devam Ediyor





Almanya'nın başkenti Berlin'de12 kişinin yaşamı yitirdiği Noel pazarına bir tırla yapılan saldırıyla ilgili yeni amatör video görüntüsü yayınlandı. içinden çekilen görüntüde siyah renkli tırın hızla pazarın içine daldığı ve insanların kaçışmaya başladığı dikkat çekiyor.



Soruşturmayı yürüten Federal Savcılık, tır üzerinde yapılan incelemelerin ardından araç kapısında ve tırın üzerinde parmak izi bulunan Tunus vatandaşı 24 yaşındaki Anis Amri hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Yetkililer Amri'nin tırı kullandığından hareket ediyor.



Soruşturma kapsamında Berlin ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde Amri'nin daha önce bulunduğu çeşitli yerlerde aramalar yapılırken, ayrıca bir ihbar üzerine Heilbronn'da bir otobüsün kontrol edildiği belirtildi. Şimdiye kadar söz konusu aramalarda olayla ilgili herhangi biri gözaltına alınmadı.



Saldırının baş şüphelisi Amri'nin Almanya'ya iltica başvurusunun reddedildiği ancak Tunus'tan beklenen belgelerin gecikmesi dolayısıyla sınırdığı edilmediği öğrenildi.



Berlin'de pazartesi akşamı bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 18'i ağır 48 kişi yaralanmıştı.



Federal Savcılık, Almanya ve Avrupa genelinde aranan Amri'nin yakalanmasına yardım edecek bilgiyi sağlayacak kişilere 100 bin Euro'ya kadar para ödülü verileceğini duyurmuştu.



Auteur: euronews-tr



Tags: Terörizm Gepost: 23 december 2016