Noel Nedir? İşte Yılbaşı ve Noel Arasındaki Fark

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milât Yortusu olarak da bilinir.

NOEL NEDİR?

20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan dini motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar. Noel, etimolojik olarak Latince'deki Natalis (doğum) kelimesinden geliyor. Türkçe'ye ise Fransızca Noël kelimesinden geçmiştir. Noel, Almanca'da Weihnachten, İspanyolca'da Navidad, İtalyanca'da Natale, Fransızca'da Noël olarak karşımıza çıkar. İngilizce'de Christmas olarak geçen Noel'in öncülü, Pagan inancındaki Yule olarak kabul edilir. Yule, 21 Aralık kış gündönümü ve sonrasındaki 12 gün boyunca devam eden bir kış kutlamasıdır.



NOEL NEDEN KUTLANIR?

Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir. Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel'i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory tarafından düzenlettirilmiş olmasıdır.Bununla birlikte bazı Ortodoks kiliseleri miladi takvime dönüşüm yapmış ve 25 Aralık'ta kutlamaya başlamıştır.

NOEL VE YILBAŞI ARASINDA FARK

Yılbaşı, kullanılan takvimlere göre içinde bulunulan yılın bitimini ve yeni yılın başladığını ifade eder. Noel'le bu açıdan ilgisi yoktur ancak modern zamanlarda Noel kutlamasında da uygulanan bazı ritüeller Hristiyan olmayan toplumlar tarafından yaygın olarak yılbaşı kutlamalarında da uygulanır.