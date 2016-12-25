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Ayine katılanlar

Ayin düzenlenmesi

Ayine katılan Gazzeli bir kadın ile röportaj

Kilisede dua eden Hristiyanlar

Noel kutlamaları kapsamında Gazze'deki Der Latin Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayine çok sayıda Hristiyan aile katıldı.