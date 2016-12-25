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Ayine katılanlar
Ayin düzenlenmesi
Ayine katılan Gazzeli bir kadın ile röportaj
Kilisede dua eden Hristiyanlar
Noel kutlamaları kapsamında Gazze'deki Der Latin Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayine çok sayıda Hristiyan aile katıldı.
Noel Kutlamaları
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ayine katılanlar Ayin düzenlenmesi Ayine katılan Gazzeli bir kadın ile röportaj Kilisede dua eden Hristiyanlar Noel kutlamaları kapsamında Gazze'deki Der Latin Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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