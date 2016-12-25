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Noel Kutlamaları

Noel Kutlamaları

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ayine katılanlar Ayin düzenlenmesi Ayine katılan Gazzeli bir kadın ile röportaj Kilisede dua eden Hristiyanlar Noel kutlamaları kapsamında Gazze'deki Der Latin Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Noel Kutlamaları

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ayine katılanlar
Ayin düzenlenmesi
Ayine katılan Gazzeli bir kadın ile röportaj
Kilisede dua eden Hristiyanlar
Noel kutlamaları kapsamında Gazze'deki Der Latin Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayine çok sayıda Hristiyan aile katıldı.

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