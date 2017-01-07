Noel'de 'Kurban' Kesiyorlar - Addis

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-Asko küçük ve büyükbaş hayvan pazarından detay görüntüler

-Asko pazarında alışveriş yapan Etiyopyalılar Etiyopya'daki Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel sabahında "kurban" kesiyorlar. Bayram sabahı, tek başına bir hayvan satın almaya gücü yetmeyenler, birkaç kişi bir araya gelerek kurbanlarını kesiyor. Ülkedeki Hristiyan Ortodoksların büyük bölümünün 45 gün boyunca hayvansal ürünleri tüketmediği ve "oruç" olarak adlandırdıkları dönem, yerel dilde "Ganna" adı verilen Noel'in sabahında son buluyor. Başkentteki Asko çarşısına gelen Etiyopyalılar, bütçelerine uygun küçük ve büyükbaş kurbanlık arayışına başlıyor.