Noel'de Buz Gibi Suya Girdiler

Çeşitli ülkelerde Noel kutlamaları süslenen çam ağaçlarıyla kurulan pazarlarla sürerken bazı ülkelerde buz gibi havada nehre girerek kutlayanlar oldu.



Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk bölgesinde Cryophile adlı amatör kış yüzücüleri grubu, karla kaplı olan Yenisey Nehrinde yüzdü.



Hava sıcaklığının -30 dereceyi bulduğu bölgede bazı yüzücüler Noel Baba kıyafetleri giydi.

Fotoğraflarda görülen Ivan Abrosimov 80, Nikolay Bocharov ise 78 yaşında.



Monako ve Almanya'da da geleneksel Noel banyosuna katılanlar objektiflere böyle yansıdı.