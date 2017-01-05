Noel Ayininde Izmir'deki Terör Saldırısı Kınandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ermeniler Noel ayini yaptı. Ayinde bugün İzmir'de düzenlenen terör saldırısı kınandı.

Işıklarla süslenen Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinde dualar edildi, mumlar yakıldı. Hatay Ermeni Kiliseleri din görevlisi Papaz Avedis Tabaşyan, ayinde yaptığı konuşmada, terörün insanları katlettiğini ve birçok kişiyi kötü durumda bıraktığını belirtti. Son olarak İzmir'de terör olayı yaşandığını ifade eden Tabaşyan, Allah'tan oradaki insanlara yardım etmesini diledi. Tabaşyan, terörü kınayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.