Noel Arifesi "Dodici Xıı Cafe & More"Da

??????????????????????? ? "Dodici XII Cafe & More"!
Noel Arifesi "Dodici XII Cafe & More"da!
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İzmir'in Rusça konuşan bütün bayanların eşleri ile birlikte unutulmaz bir akşama davet ediyoruz!
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Etsiz yemekler (12 çeşit), geleneksel uzvar (hoşaf) ve kutia
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Geleneksel halk kehanetleri
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Menü + program - 50TL "
"Dodici XII Cafe & More" - Mutlu anıları paylaşma noktası...
Kaynak: Etkinlik.io