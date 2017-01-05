Noel Arifesi "Dodici Xıı Cafe & More"Da

??????????????????????? ? "Dodici XII Cafe & More"!



Noel Arifesi "Dodici XII Cafe & More"da!



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İzmir'in Rusça konuşan bütün bayanların eşleri ile birlikte unutulmaz bir akşama davet ediyoruz!



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Etsiz yemekler (12 çeşit), geleneksel uzvar (hoşaf) ve kutia



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Geleneksel halk kehanetleri



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Menü + program - 50TL "



"Dodici XII Cafe & More" - Mutlu anıları paylaşma noktası...