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Noel Arifesi "Dodici Xıı Cafe & More"Da

Noel Arifesi "Dodici Xıı Cafe & More"Da

??????????????????????? ? "Dodici XII Cafe & More"! Noel Arifesi "Dodici XII Cafe & More"da! ?????????? ???? ??????????????? ???? ?????? ? ????????? ?? ???????????? ?????!İzmir'in Rusça konuşan bütün bayanların eşleri ile birlikte unutulmaz bir akşama davet ediyoruz!

Noel Arifesi

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Noel Arifesi "Dodici XII Cafe & More"da! 

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İzmir'in Rusça konuşan bütün bayanların eşleri ile birlikte unutulmaz bir akşama davet ediyoruz! 

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Etsiz yemekler (12 çeşit), geleneksel uzvar (hoşaf) ve kutia 

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Geleneksel halk kehanetleri 

???? + ????????? - 50 ???

Menü + program - 50TL "

"Dodici XII Cafe & More" - Mutlu anıları paylaşma noktası...

Kaynak: Etkinlik.io

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