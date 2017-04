Nocioni, Basketbolu Mutlu Bırakıyor

Sezon sonunda basketbolu bırakacağını açıklayan İspanyol ekibi Real Madrid'in Arjantinli oyuncusu Andres Marcelo Nocioni, "Aşığı olduğum basketbol için her şeyi verdim. İçim rahat, yüreğim huzurlu bir şekilde bırakıyorum." dedi.



Nocioni, basketbolu bırakma kararından dolayı Santiago Bernabeu'da basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, deneyimli basketbolcunun ailesinin yanı sıra takım arkadaşları, teknik heyet ve kulüp başkanı Florentino Perez de katıldı.



Arjantinli oyuncu, teknik olarak halen kaliteli bir oyuncu olduğunu fakat oynama isteğini kaybettiğini belirterek, "Basketbolu bırakma kararını henüz aldım, çünkü iyi bir yerde veda etmek istiyordum. Bu zamana kadar hep yüreğimle hareket ettim ve şimdi de öyle yapıyorum. İkna olmuş, rahat, mutlu bir şekilde bırakıyorum." ifadelerini kullandı.



Kariyeri boyunca birçok takımda forma giydiğini ama bunların arasında Real Madrid, Baskonia ve Chicago Bulls'un ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan 37 yaşındaki basketbolcu, "Her zaman söyledim. Rüyam hep Avrupa oldu, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) değil. NBA'ye saygı göstersem de benim hoşuma giden bir tarzı yok. Ancak Chicago Bulls'ta kendimi evimde gibi hissettiğimi de belirtmem gerek." değerlendirmesinde bulundu.



Sezon sonuna kadar Real Madrid'in başarısı için mücadele edeceğini ve kupalar kazanmak için her şeyi vereceğini dile getiren Nocioni, ardından ülkesi Arjantin'e dönmeyi planladığını söyledi.



Real Madrid Kulübü Başkanı Perez'in, teknik ya da idari ekipte görev alma teklifini kabul etmeyen Nocioni, "Şimdilik verilmiş bir kararım yok. Kendimi hiçbir zaman bir antrenör olarak görmüyorum. Asistan, danışman veya teknik sorumlu olabilirim ama antrenörlük yapmayacağım. Arka planda çalışmayı tercih ediyorum. İçimdeki basketbol sevgisini gençlerle paylaşıp, onlara yol göstermek istiyorum." diye konuştu.



Üç sezondur oynadığı Real Madrid'den çok iyi anılarla ayrılacağını kaydeden Nocioni, "Burada, geçmişte rakip olduğum oyuncularla birlikte oynadım. Herkes bana çok iyi davrandı ve saygı gösterdi. Kupaları birlikte kazandık." şeklinde görüş belirtti.



Kariyerinin en önemli parçalarından biri olan Arjantin Milli Takımı'na da teşekkür eden Nocioni, "Çok büyük oyunculardan kurulu, egolarını bir tarafa bırakıp sadece ülkesi için oynayan, birlik içinde bir ekiptik. Çok büyük arkadaşlıklarımız var. Arjantin Milli Takımı'ndaki altın nesil, benim için çok önemli bir dönem. 2004 Atina Olimpiyatları'nda kazandığımız altın madalya da bu dönemin en büyük anısı." ifadelerini kullandı.



Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez tarafından kendisine bir plaket verilen Nocioni, takım arkadaşları ve başkent ekibinde kazandığı kupalarla birlikte foto muhabirlerine poz verdi.



Kariyeri boyunca 10 farklı kulüpte forma giyen Nocioni, 2004-2012 yıllarında NBA'de sırasıyla Chicago Bulls, Sacramento Kings ve Philadelphia 76ers'ta oynadı.



Nocioni, Arjantin Milli Takımı ile de 2004 Atina Olimpiyatları'ndaki altın madalyanın yanı sıra 2008 Pekin Olimpiyatları'nda bronz ve ABD'de düzenlenen 2002 Dünya Şampiyonası'nda da gümüş madalya elde etti.