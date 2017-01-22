Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da, nöbet Ücreti tahakkuk modül kullanıcı eğitimi verildi.



Özel bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdulkadir Bektaş, Ek Ödeme Birim Sorumlusu Meral Ilgar, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, eğitimci Mehmet Aktaş, Gürbüz Cartürk ve 18 ilden sağlık müdürlüğü görevlisi katıldı. Düzenlenen eğitimin açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, eğitimin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Sağlık Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü illerde uygulama birliği sağlamak amacıyla 81 ilin katılımcılarının bulunduğu 4 ayrı toplantı şeklinde planlanan eğitimlerden birini ilimizde yapmış oluyoruz. Bu eğitimlerimiz bir gün boyunca devam edecektir. Uygulama birliği sağlamak açısından hakikatten il sağlık müdürlüğünün uygulamada zaman zaman sıkıntı yaşadığı, nöbet ücretlerinin ödenmesi noktasında hepimize kolaylık sağlayacak. inanıyorum ki bu eğitimle bu sıkıntılar minimize edilecek ve uygulama birliği sağlanmış olacak" dedi.



Daha sonra konuşan



Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ek Ödeme Birimi Sorumlusu Meral Ilgar ise konuşmasında, "Biliyorsunuz ki şuan nöbet Ücreti tahakkuk modülüne geçeceğiz. ve bu uygulaya geçme sebebimiz ise 81 il sağlık müdürlüğünde uygulama birliğini sağlamaktır. Bunla ilgili olarak 1 yıl önce 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere ek ödeme tahakkuk modülüne geçtik ve bu sistemde çok başarılı olduk. Bunun yansımaları ise şuanda bizlere geliyor. Bu uygulama birliğinden kaynaklı olarak bütün mutemet arkadaşlarımızın bir sıkıntısı kalmadı sanıyorum. Onun dışında bakanlık olarak kaynaklarımızda bir tasarrufa gittik. Bu tasarrufun iki boyutu var. Birinci boyutu ayrıca program sözleşmesi yapmadıkları için iller, program sözleşmesi yapmamalarından kaynaklı bir boyutu, asıl ve önemli olan bir boyutu uygulama birliğinden kaynaklı bir boyutu var. İnanın ki bu uygulama birliğinden ve ya kullanıcı hataları, süre gelen alışkanlık bunların artık yapılamamasından kaynaklı olan tasarruf çok daha büyük. Bunun hepiniz farkındasınız" diye konuştu.



Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdulkadir Bektaş ise gerçekleştirilen eğitimlerin hayırlara vesile olmasını dileyerek eğitime katılan katılımcılara katıldıklarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.



Gerçekleştirilen konuşmaların ardından eğitim geçildi. - ADIYAMAN