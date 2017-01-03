Nöbet Tutan Polislere Moral Ziyareti

Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, dondurucu soğuk havaya rağmen görevleri başında olan polis memurlarını ziyaret etti.



Muş-Bitlis, Muş-Diyarbakır ve Muş-Erzurum şehirler arası karayolları güzergahlarında bulunan yol kontrol noktalarında incelemelerde bulunan Aktaş, dondurucu soğuğa rağmen görev yapan polislerin ısınabilmesi için güvenlik kulübelerine ısıtıcı bırakılması talimatı verdi.



Polislerle sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Aktaş, dikkatli olmaları uyarısında bulundu.



Aktaş, meslektaşlarının zor şartlar altında görev yaptığını vurgulayarak, "Güvenlik güçlerinin tuttuğu nöbet ve hizmetleri sayesinde Muş halkı rahat bir şekilde uyuyabiliyor. Bu bölgede bu uygulamayı yapmak zorundayız. Burası batıya geçiş noktası olduğu için bu şekilde görev yapacağız. Daha dikkatli ve duyarlı olmamız gerekiyor. Sizlerde de bu azmi görüyoruz zaten. Muş sizlerin sayesinde huzurlu bir şekilde uyuyor. Uygulama noktalarımız sayesinde huzur içerisindeyiz." diye konuştu.



Vatan toprağında görevlerini en iyi şekilde yapma çabası içinde olduklarını kaydeden Aktaş, "Bu uygulamalar ve fedakarlıklar polisliğin kaderidir. Soğukta, sıcakta ve her şartlarda halkımızın güvenliğini sağlamak zorundayız. Şu anda sıfırın altında 20 derecede görev yapıyorsunuz. Bu vatan topraklarında görevimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız." dedi.