Nöbet geçiren kedisine 20 bin lira harcadı

Genç kız, "Pipet" adını koyduğu kedisinin tedavisi için hayvanseverlere seslendi



ZONGULDAK - Zonguldak'ta yaşayan 27 yaşındaki Gülcan Köroğlu, 2 yaşındaki "Pipet" isimli kedisinin tedavisi için 20 bin lira harcadı. Köroğlu, kedisinin tedavisi için hayvanseverlere çağrıda bulundu.

Devrek ilçesinde yaşayan Gülcan Köroğlu, yaklaşık iki yıl önce sahiplendiği kedinin doğum yapmasının ardından üç yavru kedi sahibi oldu. Yavru kedilerden birinin baygın halde olduğunu fark eden Köroğlu, yavru kediyi önce ilçe merkezindeki veterinere götürdü. Ancak veteriner hekimin vitamin ilacı vermesinin ardından yavru kedinin geçirdiği nöbetler devam edince başka bir veteriner hekime götürdü.

Yavru kedinin tahlillerinin yapılacağı cihazın Zonguldak'ta olmaması üzerine Ankara ve İstanbul başta olmak üzere farklı illere giden Gülcan Köroğlu, iki yıl süre içerisinde yavru kedisine 20 bin lira para harcadı. Kedinin tedavisine ise henüz bir sonuç bulamadı.

Kedileri için ev kiraladı

"Pipet" adını verdiği kedisiyle birlikte 11 kedinin bakımıyla ilgilenen Köroğlu, kedileri için de daire kiraladı. Kedilerine aylık bin lira para harcayan genç kız, "Pipet" isimli kedisinin tedavisi için hayvanseverlere ve hayvan derneklerine çağrıda bulundu.

Yaşadığı süreci anlatan genç kız, şöyle devam etti:

"Annesini sahiplendim. Ondan sonra 3 kardeş doğdular. Doğduktan iki ay sonra da bunu baygın bir şekilde buldum. Olduğu yerde. Aldığımda küçük bir titreme vardı. Yaşadığını gördüğüm için önce veterinerlere götürmeye başladım. Önce ilçemizdeki veterinerimize sonra Zonguldak merkeze götürdüm. Ankara'daki veterinerlere götürdüm. Beyninde sıkıntı var. Bunun için belgeleri mevcut. İki aylıkken fark ettim. Kardeşlerinin arasında baygın bir şekildeydi. Önce öldüğünü fark ettim. Sonradan titrediğini görünce bir beze sarıp koşarak veterinere götürdüm. Orada da bir vitamin ilacı verildi. Geri gönderildi. Bir gelişme olmayınca Zonguldak merkeze götürdüm. Oradan da bir şey çıkmadı. Bir nöbet hali var ama tam olarak tahlilleri lazım bu makine de bizde mevcut değil dediler. 11 kedim var. Tek başıma bakıyorum. Çok eskiden kedimiz vardı. O vefat ettikten sonra bir kez daha sahiplenmek istedim. Kedilerimin hepsinin ismi var. Burayı kendi evimin haricinde tuttum. Buraya da kira ödüyorum kedilerim için. Kirada oturuyorum sonuçta. Hepsinin masrafları var. Bu işi severek yapıyorum ama Pipet'in masrafı hepsini kat kat geçiyor. Tedavi sürecinde Pipet'e 20 bin liraya yakın masrafım oldu."

"Günde beş kez nöbet geçiriyor"

Günde beş kez nöbet geçiren kedisine sahip çıkılmasını isteyen Köroğlu, maddi durumunun yetmediğini ifade ederek "İki gün önce beş kere nöbet geçirdi. 28 gündür hiçbir şekilde nöbet geçirmemişti. İlk defa bu kadar uzun süreli nöbetsizlik hali olmuştu. Çok sevinmiştik. İki gün önce beş kere nöbet geçirince gözlerinde görme problemi oluyor. Şu an tam olarak görmüyor. İlk önce bütün hayvanseverlere, derneklere söylüyorum. Pipet'e sahip çıkılsın istiyorum. Pipet için iyi bir klinik istiyorum. Ben uğraştım halen daha uğraşıyorum. Durumum artık yetmiyor" şeklinde konuştu.

İki yaşındaki Pipet ise geçirdiği nöbetlerin sona ereceği günü bekliyor.