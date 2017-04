Nobel Sahibi 25 Ekonomistten Le Pen Uyarısı

Salı günü 25 Ekonomi Nobelli uzman Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Milli Cepheli (FN) Le Pen'in programının tehlikelerini anlatan ve Le Monde gazetesinde yayınlanan metni imzaladı. Nobelli uzmanlara göre Avrupa Birliği ve göç, ekonomik gelişim için önemli bir yere sahip. Marine Le Pen'in "Anti-Avrupa" ve "korumacılık" programını tehlikeli bulduklarını ifade eden entellektüeller, farklı iktisadi görüşlere sahip kişilerle ortak fikirlerde buluştuklarını ve Cumhurbaşkanı adaylarından Le Pen gibi bazılarının programında bulunan Avrupa karşıtı politikanın tehlikeleri hakkında uyarıda bulundu.



İmzalayan Nobelliler arasında Le Pen'in sıkça alıntı yaptığı Amerikalı 2011 yılında Nobel kazanan Joseph Stiglitz de var.



İktisadi ve siyasi istikrarı sağlayan Avrupa ortak çalışmalarına karşı olmanın Fransa'nın iktisadi dengesini bozacağını ifade eden Nobelli ekonomistler, bunun diğer ülkeler için de zararlı olacağını vurguladı.



Ayrıca Avro bölgesinden çıkmanın da zararlarından bahseden ekonomistler, Le Pen'in karşı olduğu göçmenlerin de aslında ülke için bir fırsat olduğunu kaydetti.



Le Pen'in eleştirisinin yapıldığı yazılı metinde diğer Cumhurbaşkanı adaylarının ismi yer almasa da aynı politikayı güden siyasetçilere uyarıda bulunuldu.



