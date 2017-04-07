Nobel Ödüllü Malala, BM'nin Yeni Barış Elçisi Olacak

BİRLEŞMİŞ Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay'ın Birleşmiş Milletler'in yeni barış elçisi olacağı açıklandı.



BM Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 10 Nisan'da Malala'yı BM barış elçisi olarak atayacağı bildirildi.



Guterres, Malala Yusufzay'ın büyük tehlikeler karşında bile kadınların ve kız çocuklarının haklarını koruma konusunda kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.



Açıklamada, Malala'nın kız çocuklarının eğitimine odaklanacağı belirtildi.



Malala Yusufzay kimdir?



Malala, 9 Ekim 2012'de okula gitmek için bindiği otobüste saldırıya uğramıştı. Otobüse binen bir Taliban militanı Malala'ya adını sormuş, daha sonra genç kıza üç kez ateş etmişti. Başından yaralanan Malala, saldırıdan 6 gün sonra tedavi için İngiltere'ye götürülmüş, Birmingham'daki Kraliçe Elizabeth Hastanesi'nde yaklaşık 3 ay kalmış ve kafatasına metal bir plaka yerleştirilmişti. Mart 2013'te taburcu edilen Malala, ailesiyle Birmingham'a yerleşmiş ve tekrar okula başlamıştı.



2014'te 17 yaşında, Nobel Barış Ödülü'nü kazanan en genç kişi olarak tarihe geçen Malala Yusufzay, kazandığı 8 milyon kronluk (2,5 milyon lira) ödülü Pakistan'daki okullara bağışlayacağını açıklamıştı.



Özellikle kız çocuklarının eğitimi konusunda sembol bir isim haline gelen Malala, kendi ismi üzerine açılan fon dolayısıyla, kalkınmakta olan ülkelerin birçoğunda kızların okula gidebilmesi için çalışmalar yapıyor.