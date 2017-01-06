No Land "Aramızda" Lansman Konseri, 6 Ocak'ta IF Performance Hall sahnesinde sizlerle...



İsimleri gibi kendileri de, müzikleri de hiçbir yere ait olmayan grup. Sahnede keman, viyolonsel, ney, trompet ve birçok enstrümanı birlikte kullanıyorlar. Sahnede bu kadar kalabalık olup da üretilebilecek en saf ve minör sesleri üretiyorlar. Yıllardır hasretle beklenen ilk albüm 'Aramızda'nın lansman konseriyle kendilerini çok iyi hissettikleri Salon sahnesindeler.



Bambaşka diller, bambaşka enstrümanlar ve bambaşka kalplerin sihirli melodileri.