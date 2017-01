Doğu ve batı müziğini harmanladığı zarif ezgileriyle No Land, 26 Ocak Perşembe günü Babylon sahnesine konuk oluyor.



İstanbul Sofar Sounds'daki performanslarıyla keşfedilen müzik kolektifi No Land, farklı coğrafyalara ait insanların ortak yönlerini 'ülkesiz' bir bakış¸ açısıyla aktarmayı hedefliyor. Birçoğu Vugar Hasani imzasını taşıyan samimi şarkı sözleriyle dikkat çeken No Land'in 2013'ten bu yana çalışmalarını topladığı 'Aramızda' albümünde, hem Türkçe hem de Azerice yorumlara yer verdiği parçalar yer alıyor.



Keman,vokal: Kamil Hajiyev



Çello,vokal: Hazal Akkerman



Elektrik gitar: Sahand Lesani



Bass gitar: Çagˆatay Vural



Akustik gitar: Mehmet Akif Ersoy



Trompet: Ogˆuzcan Bilgin



Davul: Can Kalyoncu/ Yagˆız Nevzat I·pek



Sözler: Vugar Hasani, Kamil Hajiyev



Kapı Açılış: 20.30



Konser Başlangıç: 21.30



