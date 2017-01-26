No Land

Doğu ve batı müziğini harmanladığı zarif ezgileriyle No Land, 26 Ocak Perşembe günü Babylon sahnesine konuk oluyor.

No Land

Doğu ve batı müziğini harmanladığı zarif ezgileriyle No Land, 26 Ocak Perşembe günü Babylon sahnesine konuk oluyor.

İstanbul Sofar Sounds'daki performanslarıyla keşfedilen müzik kolektifi No Land, farklı coğrafyalara ait insanların ortak yönlerini 'ülkesiz' bir bakış¸ açısıyla aktarmayı hedefliyor. Birçoğu Vugar Hasani imzasını taşıyan samimi şarkı sözleriyle dikkat çeken No Land'in 2013'ten bu yana çalışmalarını topladığı 'Aramızda' albümünde, hem Türkçe hem de Azerice yorumlara yer verdiği parçalar yer alıyor.

Keman,vokal: Kamil Hajiyev 

Çello,vokal: Hazal Akkerman 

Elektrik gitar: Sahand Lesani 

Bass gitar: Çagˆatay Vural 

Akustik gitar: Mehmet Akif Ersoy 

Trompet: Ogˆuzcan Bilgin 

Davul: Can Kalyoncu/ Yagˆız Nevzat I·pek 

Sözler: Vugar Hasani, Kamil Hajiyev

Kapı Açılış: 20.30

Konser Başlangıç: 21.30

Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserV aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin.

Kaynak: Etkinlik.io

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