NO 309 27. bölüm Onur hayal kırıklığına uğruyor. NO 309 27. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Fox TV'nin sevilen dizisi NO 309'da Lale'nin odasını karıştırırken çekilen görüntülerini izleyen Onur hayal kırıklığına uğrar ve Lale'ye tepki gösterir.. Buna çok üzülen Lale yaptıklarına pişman olur ve Onur'un gönlünü almaya, aralarını düzeltmeye çalışır. Ama yine aksilikler peşlerini bırakmaz.. Olumsuz gibi gözüken olaylar silsilesi, aslında Onur ve Lale aralarındaki bağı daha da güçlendireceklerdir.

NO 309 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

NO 309 bugün 27. bölümüyle ekranlara gelecek. NO 309 26. bölümde Lale gördüğü fotoğraftan sonra bitterli çileğin kim olduğunu merak eder ve araştırmaya başlar.. Bu konuda ona en büyük desteği Nilüfer verir birlikte hareket ederler. Onur'un da aklı hala odaya gelen çilektedir. O da bunu kimin gönderdiğini bulmaya çalışır. İkisinin de yolu çiftlik evinde kesişir. Bu arada Nergis ve Samet'i birlikte yakalayan Songül çok sinirlenir ve böyle bir şeyi sakladıkları için kızlarına tavır alır. Bu sefer Songül'ün gönlünü almak kızlar için kolay olmayacaktır.