Nn Hayat ve Emeklilik'ten Bes'e Otomatik Katılım Reklamı

NN Hayat ve Emeklilik tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) yılbaşı itibarıyla otomatik katılımın başlamasına ilişkin hazırlanan yeni reklam kampanyasıyla firma sahiplerine ve yöneticilerine seslenildiği bildirildi.



Şirketten yapılan açıklamada, BES'e otomatik katılıma ilişkin iki reklam filminin çekildiği belirtildi.



Açıklamada, reklam filminin ilkinde, otomatik katılımın başlaması ile işlerini kolaylaştıracak bir emeklilik şirketine ihtiyacı olan insan kaynakları yöneticilerine "Bireysel Emeklilik'e otomatik katılım için aradığın, hız ve kolaylıksa NN Hayat ve Emeklilik'in OTOBES'ini yakala" denildiği kaydedildi.



Tecrübeli bir emeklilik şirketi arayan bir KOBİ sahibinin yer aldığı ikinci filminde ise "Bireysel Emeklilik'e otomatik katılım için aradığın, deneyim ve uzmanlıksa, NN Hayat ve Emeklilik'in OTOBES'ini yakala" şeklinde seslenildiği aktarılan açıklamada, "Reklam kampanyasında, otomatik katılımda NN Hayat ve Emeklilik'i rakiplerinden farklılaşan şekilde konumlandırmak ve 'Neden NN?' sorusunun cevabını net bir şekilde vermek amaçlanıyor. NN Hayat ve Emeklilik, kullanıcı dostu portalı, internet ve mobil şubeleri, otomatik katılıma özel destek hattı ve yardım masasıyla müşterilerine hizmet sunmaya her an hazır bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, NN Hayat ve Emeklilik tarafından Temmuz 2016'da otomatik katılım araştırmasının gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Araştırmada, Türkiye'nin en büyük şehirlerinde, 15 ve üzeri çalışanı olan 400'den fazla firma ile görüşüldü. Araştırma sonucunda emeklilik şirketi seçiminde öne çıkan iki unsur, kayıt sürecinin hızlı ve kolay olması ile emeklilik şirketinin tecrübeli bir şirket olmasıydı. İşverenler'in sesine kulak veren ve Otomatik Katılım'ın her aşamasında onların hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan NN Hayat ve Emeklilik, reklam filminde de bu iki unsura vurgu yaparak pazardaki gücünü de ortaya koyuyor. Otomatik Katılım çalışmaları esnasında şirket içerisinde yapılan küçük bir yarışmada NN çalışanlarına 'Siz olsanız bireysel emeklilikte otomatik katılım sloganını nasıl hazırlardınız? sorusu soruldu. Bir çalışanın Otobes önerisi Pazarlama Bölümü'nün bu fikri sahiplenmesi ile büyüdü ve gelişti. Otomatik Katılım'ın tüm iletişim faaliyetleri, ihtiyacı olan tüm müşterilerinin her an yanında olmaya hazır NN Otobes'i ile gerçekleştirildi."