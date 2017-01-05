Nkü ve Defacto Arasında Eğitimde İşbirliği Protokolü İmzalandı

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çerkezköy Meslek Yüksekokulu ile Defacto Perakende Ticaret A.Ş. arasında, öğrencilerinin mesleklerini uygulamak için gerekli olan bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla eğitim ve öğretimde işbirliği protokolü imzalandı.



NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, imzalanan protokol ile öğrencilerin mesleki deneyimlerinin arttırılmasının ve teorik bilgilerin uygulama yapılarak geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, üniversite ile sanayi arasında kurulan işbirliğinin kurumların gelişmesine katkı sağladığını belirtti.



Üniversitelerin bilimsel çalışmalarını sanayi kuruluşları ile birleştirmesi gerektiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:



"Namık Kemal Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz bilimsel çalışmaları mutlaka bölgemizdeki sanayi kuruluşlarımız ile birleştirmemiz gerekiyor. Üniversitemizde yürütülen uygulamalı araştırmalar, sanayinin problemlerine pratik çözümler getirecek, Üniversite ile sanayi arasında kurulan işbirliği ile kurumların gelişmesine katkı sağlanacaktır."