Nizip'ten Haleplilere Destek

Gaziantep İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Nizip Şubesince Haleplilere ulaştırılmak üzere 5 ton gıda malzemesiyle bin 500 battaniye toplandı.



Gaziantep İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Nizip Şube Başkanı Celal Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce Nizip'te Halepliler için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.



Temin edilen yardım malzemeleri içinde pirinç, mercimek, bulgur, yağ, salça, makarna gibi gıda ürünleri bulunduğunu, ayrıca bin 500 battaniye toplandığını aktaran Demir, kampanyaya Nizip halkının yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.



Demir, yardımları düzenli bir şekilde yerine ulaştırmak için ilerleyen günlerde bir çalışma başlatacaklarını kaydetti.