Nizip'te, Yaralı Şahin Bulundu

Gaziantep'in Nizip İlçesi'nde, yolda vatandaş tarafından yaralı halde bulunan ve tedavisi yapılan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.



Nizip'in Melke Mahallesi'nde yol kenarında bulunan yaralı şahin, Ömer Aslan adlı vatandaşın duyarlılığı sayesinde ölmekten kurtarıldı. Kanadından yaralanan şahini yol kenarında bulan Ömer Aslan, şahini Nizip'e getirerek tedavisini yaptırdı.



Aslan, 2 gün boyunca beslediği şahini tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.