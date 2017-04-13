Nizip'te Motosiklet Hırsızlığına 3 Tutuklama

GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde farklı tarih ve adreslerde motosiklet hırsızlığına karıştığı tespit edilen Y.K., M.Ç. ve M.Y. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, adreslerini saptadığı 3 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



- Gaziantep