Nizip'te Motosiklet Hırsızlığı İddiasıyla Gözaltına Alınan 4 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir haftada 5 ayrı motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri tarafından motosiklet hırsızlarına yönelik yapılan operasyonlarda ilçe genelinde değişik mahallelerde 5 ayrı motosiklet hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle 4 kişiyi gözaltına alındı.



Ekipler operasyon öncesinde ve hırsızlık olaylarının hemen ardından yürüttükleri çalışmada, faillerin belirlenmesi için yoğun mesai harcadı. Şahıslara ulaşmak için ilçe genelindeki tüm MOBESE ve güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polisler, şahısların kimliklerini tespit etmeyi başardı. Ekipler, Y.K., M.Ç., M.Y. ve C.K.'yı kinlik tespitinden sonra yakaladı. 4 şahıs, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP